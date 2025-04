¿Guillermo Ochoa o Keylor Navas? Esto opina Miguel Herrera

¿Guillermo Ochoa o Keylor Navas? La rivalidad siempre ha estado en el aire por parte de los aficionados.

Algunos le aplauden las participaciones en mundiales al mexicano Guillermo Ochoa, pero Keylor Navas es contundente con su enorme carrera con el Real Madrid, donde ganó tres Champions League y el PSG donde se codeó con los grandes y hoy sigue brillando en Newell’s Old Boys de Argentina.

Consultado al respecto, el técnico de la Selección Nacional, Miguel Herrera, ya lo tiene muy claro sobre a cuál es el mejor.

“Ya trabajé con Memo, ya viví con Memo en selección y en equipo, es una extraordinaria persona, es un extraordinario jugador. A la distancia y sin haber trabajado con Keylor y solo verlo como aficionado, obviamente veo que Keylor tiene mucho más recorrido que Ochoa, a nivel mundial es mucho más conocido que Keylor, ha hecho mucho, mucho, mucho mejor las cosas, espero que ahora me siente con él poder hablar de la persona también”, indicó el Piojo en entrevista con Teletica.com.

¿Pero qué el técnico de la mayor sobre esa de esa “rivalidad” que se ha dado entre la prensa y aficionados de ambos países?

“Pues buena, dos tipos también en un gran nivel para sus estándares, reitero, sin duda alguna creo que Keylor Navas ha llegado a mucho más, Keylor está en el top del mundo. Memo ha estado muy bien en los mundiales, ha hecho mundiales muy buenos que lo han llevado también a ser un tipo extraordinario, un portero, pero lo que logró Keylor con el Real Madrid ha sido extraordinarísimo”, sentenció el azteca.

El entrenador también aprovechó para dar su opinión sobre otros temas, como a su criterio cuál prefería entre Messi y Cristiano Ronaldo, o bien Pep Guardiola o Mourinho.

Además, reveló que su jugador favorito desde niño y al que admiró fue al portero del Cruz Azul, Miguel Marín.

También se refirió a si Raúl Jiménez podrá superar el récord de goles de la selección mexicana.

“Híjole, yo creo que va en buen camino. Lo que hizo Chícharo no es fácil de hacer, pero Raúl desafortunadamente para él tuvo ese accidente, o si no, estaría hablando de un Raúl en el equipo top del mundo, haciendo cosas muy trascendentales para su carrera, que ya lo está haciendo, pero estaría en otro nivel si desafortunadamente no hubiera tenido ese accidente”, puntualizó.