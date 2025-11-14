¡Gracias, Nicaragua! Los pinoleros le echaron una mano a La Sele

La Selección de Honduras falló en un momento determinante en una eliminatoria mundialista.

La H cayó 2-0 ante Nicaragua y perdieron una oportunidad de oro de clasificar de manera directa a la Copa del Mundo.

La derrota de Costa Rica 1-0 ante Haití en Curazao, combinado con un triunfo catracho en Managua hubiera dejado a Costa Rica ya sin opciones de un boleto directo a la cita mundialista.

Fiel a su estilo en momentos claves de eliminatorias mundialistas, los hondureños no pudieron dar un paso al frente cuando más tenían todo a su favor.

Con este panorama, la H sigue líder del grupo con 8 puntos, mismos que Haití, Costa Rica es tercera con seis y Nicaragua es última con 4.

El último juego de La Sele será este martes a las 7 p. m. contra Honduras en el Estadio Nacional.