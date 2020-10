El técnico de la Selección Nacional, Rónald González, no oculta que las lesiones y los casos de COVID-19 en el fútbol de nuestro país trastornaron los planes iniciales que tenía para este microciclo de octubre.



Luego de cinco días de trabajo, el estratega de la Tricolor asegura que el objetivo en los fogueos ante Panamá (sábado 10 y martes 13 de octubre) le servirán para destacar individualidades y ver jugadores que no tuvieron chance en convocatorias anteriores.

“Tres de los jugadores de Alajuelense iban a ser titulares y por supuesto que hemos tenido que realizar cambios, debido a eso debemos tener a todos listos (…) Con el material que cuento espero un equipo vertiginoso por las bandas, manejo en la media cancha, seguridad en defensa y como locales ser un equipo más atrevido en el ataque”, detalló en conferencia de prensa.

Ante la baja del capitán Bryan Ruiz, quien es uno de los contagios por el nuevo coronavirus en Alajuelense, González destacó la experiencia del único legionario, Óscar Duarte, así como el provecho que puede sacar de las características de Marvin Angulo.

​“Duarte es un jugador de experiencia, teníamos ganas de volverlo a ver, ya que por disposiciones sanitarias no se pudo convocar a más legionarios. En cuanto a Marvin, siempre me ha gustado sus características, puede resolver a bola quieta, de media distancia, su dinámica, es el jugador más regular del Saprissa en este momento”, resaltó.

Sobre la competencia en la portería, donde compiten Álvarez, Briceño y Parker, asegura que no engaña a nadie, ya que es unos de los puestos con más calidad en el país.

“La tienen muy clara, saben que es una posición donde tenemos a Keylor Navas, que es uno de los mejores porteros del mundo; también Esteban Alvarado y Leonel Moreira que son los que más han estado. Tienen una ardua lucha, pero yo a nadie descarto, es una posición bien resguardada. Yo no engaño a nadie”, dijo el técnico.

Por último, agrega que la formación de figuras jóvenes no es su prioridad en este momento.

“Tengo en mente ir al Mundial y el desarrollo de jugadores irá de la mano, cuando tengamos la clasificación veremos eso, pero no es uno de mis objetivos, ustedes no me van a medir por eso”, concluyó.