Gilberto Martínez: "Tenemos que apelar a los de experiencia, el problema es si les alcanza el ritmo"

A las puertas del duelo clave que tendrá Costa Rica contra Panamá, Paulo César Wanchope y Gilberto Martínez analizaron el compromiso, pero fueron más allá y profundizaron en la realidad que envuelve a la Tricolor.

Ambos coinciden en que las matemáticas todavía dan posibilidad de clasificar a Catar 2022. Sin embargo, son claros en que el panorama es complicado.

“Todavía hay posibilidades, es la etapa final donde no hay margen de error. Para el técnico ha sido muy difícil porque entró a las puertas de una eliminatoria. Ha sido muy turbulento y complicado, pero todavía hay esperanza y tenemos los elementos necesarios para sacar la tarea”, dijo Paulo César Wanchope en Teletica Deportes Radio.

“Hasta el momento la matemática no nos ha dejado fuera, tenemos los chances y dependemos de nosotros. Hay que ver si los muchachos van a lograr ese objetivo que es muy complicado. Llegamos a un punto donde no se puede regalar nada, como exseleccionado, espero en Dios que puedan clasificarse. Es complicado, uno no se engaña”, manifestó Gilberto Martínez.