¿Ganaba Fernando Batista $3 millones en Venezuela? Esto aclaró el técnico

Uno de los temas que siempre genera controversia es el salario del nuevo seleccionador nacional. En la Federación nunca han revelado montos oficiales, pero sitios especializados han dado a conocer montos aproximados en rankings o previo a competencias importantes como Copa América o Copa del Mundo.

De esa realidad no estuvo exento el argentino Fernando Batista en la Selección de Venezuela, donde vivió su última experiencia profesional.

Previo a la Copa América 2024, medios internacionales como Marca, Libero de Perú, DS Sports, Finance Football y BolaVip, entre otros, informaron que Batista gana $3 millones.

Sin embargo, Teletica.com revisó múltiples entrevistas de Batista como seleccionador de Venezuela y en ese recuento se observó la que le realizó el canal de Youtube de El Mundo es Balón, el 14 de agosto de 2025, previo a los dos partidos cruciales contra Argentina y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas.

"Una de las cosas de las que se habla mucho es que es uno de los mejores pagados a nivel de Sudamérica. ¿A usted eso le genera alguna presión o incomodidad o le genera importancia?", le preguntaron a Bstista.

La respuesta de Bastita fue: "Me río porque, primero, no es la realidad lo que sale. A veces ponen cifras y digo 'ojalá sea así'. Son cosas que no le doy importancia, yo solo lo que hago es trabajar de hacer las cosas lo mejor posible día a día por el sueño que tenemos. Cuando salen estas cosas que no son verdad y hay que tener cuidado cuando se hablan de cifras, son feas. Lo tomo como un chiste y nos reímos con el cuerpo técnico".

Acá el video:

Otros técnicos ticos han estado en listados previo a Copas América o Copas del Mundo en rankings que hacen algunos medios internacionales especializados. Veamos la lista de los últimos tres técnicos mundialistas, según sitios internacionales.

Lista de salarios de los técnicos según publicaciones de sitios especializados:

Qatar 2022



Luis Fernando Suárez ganaba 350.000 euros al año, según Euromericas Sport Marketing. Serían $29.166 al mes.



Rusia 2018



Óscar Ramírez ganaba 350.000 euros al año, según el portal Márketing Registrado, que compartieron medios internacionales como As y Fox Sports Argentina. Unos $29.166 al mes.



Brasil 2014



Jorge Luis Pinto ganaba $380.000 al año, según la revista Forbes México. Al mes serían $31.666.

¿Qué pasó con Gustavo Alfaro, se incrementó el presupuesto con Alfaro?

Esta fue una de las preguntas que más estaba en el ambiente del fútbol cuando se oficializó la llegada del argentino Alfaro al país para dirigir a la Tricolor.

En la presentación de Alfaro se le realizó la consulta a Osael Maroto, presidente de la Federación.

"El presupuesto no es que se incrementa o se disminuye, es el presupuesto para traer a un técnico del nivel del profe Alfaro, más allá de si estamos trabajando en el Ejecutivo para poder ser responsables con las decisiones. Fuimos muy responsables con la decisión, y nos sentimos muy cómodos con lo que estamos haciendo y con el presupuesto al que llegamos. Más allá de si subimos o lo bajamos, es un presupuesto adecuado, siendo responsables para tener un cuerpo técnico del nivel del profe Alfaro", respondió Maroto el 9 de noviembre del 2023.









En la conferencia, Alfaro expresó que llegó con un salario menor al que tenía cuando dirigía a la Selección de Ecuador, cuando estuvo en el Mundial de Qatar 2022.

"A veces es incómodo hablar de números, nosotros venimos con un 35% menos del contrato que teníamos en Ecuador, y usted me dice por qué, por el desafío, a mí me gusta el desafío y el chance de venir a Costa Rica. No siempre estas cuestiones son económicas, obviamente hay vinculaciones de contrato, cada uno defiende su parte, y es válido que así sea", detalló Lechuga en su llegada a La Sele.



