Futbolistas del ámbito local le ganan el pulso a los legionarios

A pesar de que Miguel Herrera ha defendido en varias ocasiones a los legionarios frente a los jugadores de la liga tica, por segunda convocatoria consecutiva los futbolistas locales le ganan el pulso a los que se desarrollan fuera del país.

En la convocatoria para enfrentar a Honduras y Nicaragua, 14 de los 26 futbolistas llamados eran de la Primera División.

En la lista entregada este sábado, para medirse con Haití y los catrachos, nuevamente son 14 los del ámbito local: ocho de Alajuelense, tres de Herediano y la misma cantidad de Saprissa.

Esta vez hay tres jugadores provenientes de la liga de Portugal, incluyendo el primer llamado de Kevin Chamorro en la era Herrera, dos de la MLS, y uno desde México, Rusia, Bélgica, Arabia Saudita, Letonia, Colombia y Rumanía.

Esto contrasta con lo que el mismo timonel había dicho anteriormente:

"Lo que deben hacer los jugadores es destacar, hacer lo que el técnico les pida. El plus de quienes están afuera es porque los buscan, porque han destacado, y no solo pasa en Costa Rica, es en todo el mundo", había afirmado en marzo.

No obstante, la lista deja claro lo que el propio Herrera había reiterado en septiembre:

"Lo principal es decir que los muchachos locales han ido ganando espacio en la competencia interna dentro de la Selección Nacional".