Futbolistas del ámbito local le ganan el pulso a los legionarios
Por segunda convocatoria consecutiva, los jugadores de la Primera División se imponen sobre los legionarios en la Selección Nacional.
A pesar de que Miguel Herrera ha defendido en varias ocasiones a los legionarios frente a los jugadores de la liga tica, por segunda convocatoria consecutiva los futbolistas locales le ganan el pulso a los que se desarrollan fuera del país.
En la convocatoria para enfrentar a Honduras y Nicaragua, 14 de los 26 futbolistas llamados eran de la Primera División.
En la lista entregada este sábado, para medirse con Haití y los catrachos, nuevamente son 14 los del ámbito local: ocho de Alajuelense, tres de Herediano y la misma cantidad de Saprissa.
Esta vez hay tres jugadores provenientes de la liga de Portugal, incluyendo el primer llamado de Kevin Chamorro en la era Herrera, dos de la MLS, y uno desde México, Rusia, Bélgica, Arabia Saudita, Letonia, Colombia y Rumanía.
Esto contrasta con lo que el mismo timonel había dicho anteriormente:
"Lo que deben hacer los jugadores es destacar, hacer lo que el técnico les pida. El plus de quienes están afuera es porque los buscan, porque han destacado, y no solo pasa en Costa Rica, es en todo el mundo", había afirmado en marzo.
No obstante, la lista deja claro lo que el propio Herrera había reiterado en septiembre:
"Lo principal es decir que los muchachos locales han ido ganando espacio en la competencia interna dentro de la Selección Nacional".