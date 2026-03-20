¡Fuerte castigo! Manfred Ugalde fue sancionado con cuatro partidos

El delantero Manfred Ugalde fue sancionado con cuatro partidos, luego de ser expulsado en le último partido de la eliminatoria mundialista ante Honduras (0-0) en el Estadio Nacional.

Así lo dio a conocer el propio seleccionador nacional, Fernando Batista, al informar acerca de los convocados para los partidos frente a Jordania e Irán, el 27 y 31 de marzo, respectivamente.

"Manfred tiene una suspensión que cumplir, en la última fecha de eliminatoria lo han expulsado, todos saben que tienen cuatro partidos por cumplir. Me hubiera encantado tenerlo para conocerlo", comentó Batista.

El nuevo seleccionador nacional destacó que es positivo pensando en que pueda cumplir el castigo en partidos amistosos y, posteriormente, esté disponible para los compromisos por puntos.

"Está bueno que pueda cumplir con los amistosos pensando en segundo semestre cuando viene competencia de Liga de Naciones, pero gracias a Dios, si Dios quiere, por ahí del amistoso ante Inglaterra lo podemos tener", añadió.

Batista y compañía enfrentarán a Jordania e Irán, el 27 y 31 de marzo, respetivamente.



Además, a Colombia el 29 de mayo y el 10 de junio contra Inglaterra en Estados Unidos.

