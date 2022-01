Francisco Calvo: “Vamos con la consigna de hacer mínimo siete puntos”

El defensor de la Selección Nacional, Francisco Calvo, se siente listo para afrontar la triple fecha de Concacacf en el camino a Catar 2022 y asegura que para mantener vivo el sueño, hay que puntuar en grande ante Panamá, México y Jamaica.



“Lo ideal sería ganar los nueve puntos, sería increíble, siete puntos sería maravilloso, vamos con la consigna de hacer mínimo siete puntos”, aseguró el zaguero.

Clavo, quien se encuentra sin equipo, pero cerca de firmar en la MLS, además fue claro en que, a pesar de estar sin minutos de juego, se encuentra en buen estado de forma física.

“Yo me siento listo y preparado, no he dejado de entrenar porque sabía lo que se venía”, explicó sobre cómo se ha mantenido entrenando, esperando el llamado de Luis Fernando Suárez y la posibilidad de firmar con otro equipo.

Sobre Panamá, destacó que la concentración en este momento es con los canaleros, y que conocen la calidad que traen los de Thomas Christiansen al ataque.

“Son delanteros de calidad, no les puedes dar un espacio porque definen, hay que tenerlos referenciados”, comentó.

Además, Calvo fue muy claro sobre el punto en que se encuentra el proceso de renovación en la Selección Nacional y cómo la base de Brasil y Rusia sigue siendo de peso dentro del grupo.

“Creo que es decisión de cada jugador, cada jugador demuestra para estar acá. Los técnicos tienen una labor difícil que es convocar 23 ó 25 y no es fácil entre tantos, ahora que la base sea la de Brasil y la de Rusia, eso no es culpa de nosotros. Quizá hay futbolistas, que tal vez pueden dar un poquito más y poco a poco ir haciendo ese cambio. Cada quien tiene que ocuparse y decir: 'Yo voy por ese puesto en la Selección y voy a hacer las cosas bien en club para meterme en ese grupo selecto'”, concluyó.