Francisco Calvo: "Tenemos que ser corazón caliente y cabeza muy fría"

El defensor Francisco Calvo analizó el juego de este jueves a las 8 p. m. ante Honduras en el estadio Francisco Morazán.

Calvo se refirió a cómo se deben jugar este tipo de partidos eliminatorios, al regreso de jugadores con experiencia y el presente de la Tricolor.

Estos fueron los temas que tocó Calvo en la conferencia de prensa:

Análisis de los atacantes de Honduras: Tienen delanteros de bastante talla, también somos defensores de una talla importante, se les puede competir de tú a tú. Hay que aprovechar la estatura que tenemos.

Convocatoria de jugadores de experiencia: Súper bien, el agregar a Kendall, Celso, Keylor, mi persona, Juan Pablo, siempre es un acompañamiento para los jóvenes. Siempre es importante ayudarles a lo que es selección, saber jugar este tipo de cosas, transitar momentos difíciles en partidos, tenemos que ser corazón caliente y cabeza muy fría.

Comparación con la eliminatoria pasada: La eliminatoria anterior fue muy difícil, la primera ronda no fue buena y la segunda fue muy buena. El margen de error es minoritario en esta eliminatoria. Les garantizo que queremos darle todo y dar la vida por el país.

Ambiente: Es eliminatoria, los estadios están llenos, el estadio Morazán es bastante complicado, es motivante. Hay que estar tranquilos y con muchas ganas. Esto hay que vivirlo, a los de más de experiencia nos ha tocado estar, a los más jóvenes les ha tocado en sus clubes, no hay nada como selección.

Diferencias con la Honduras del repechaje para Copa América: En aquel momento se les ganó y se clasificó a Copa América. Nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros, en nuestro planteamiento y sacar un resultado positivo.

¿Por qué se repite lo de la eliminatoria pasada?: Nadie quiere llegar a esos límites, pero lo que pasó ya está, dependemos de nosotros.

Jugar de lateral: Tengo varios años en la selección y siempre lo digo, donde el técnico me necesite voy a intentar hacerlo de la mejor manera, donde me necesiten voy a entregar todo.



Estado físico y críticas: Bien, me siento bien. Gracias a Dios he sido un jugador bastante constante tanto en club y selección. Yo agradezco las críticas, porque eso no va a parar, pero cuando me siento con el entrenador y cuerpo técnico a ver el video el análisis del partido se ven otras cosas, son críticas de terceros que tienen que valer, pero a mi persona me vale un poco más lo que piense el cuerpo técnico y los que están cerca mío.

Convocatoria de Creichel Pérez: Se equivocó, es joven, hablamos con él, él nos expresó que no iba a volver a pasar, el error es el que se repite.

Estadísticas: Desde el 2013 no perdemos y es una buena señal, mañana es una nueva historia, un partido diferente y solo está en nuestra mente sacar un buen resultado.

¿Están desesperados como dicen en Honduras?: El equipo está tranquilo porque hicimos una buena semana de trabajo, nos preparamos al 100%, lo que pase hay muchísimo al rededor de eso, pero vamos bien. Tenemos un rival muy difícil al frente.