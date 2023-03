Francisco Calvo: "No comparto que el partido ante Martinica haya sido tan malo y ridículo"

27 de marzo de 2023, 11:31 AM

El defensor de La Selección Nacional, Francisco Calvo, atendió a la prensa este lunes, con el disgusto fresco luego de un partido complicado ante Martinica, y asegura que el resultado ajustado no es reflejo de la realidad de la Tricolor.

"Siento que toda esta negatividad está armada por temas no deportivos", publicó el atacante.

Incluso, explicó que, para él, el partido ante Martinica no fue tan malo.

"No comparto que el partido ante Martinica haya sido tan malo y ridículo”, indicó.

Para Calvo el mensaje que se le da a la afición no es el correcto, que hay una falta de unión que ha existido en otros momentos.

“El mensaje que estamos dando no es el mejor. Estamos peleando por un cuarto mundial, el único entrenador que se atrevió a realizar el cambio generacional que pedían. Lo ha hecho y no es fácil.

“Nunca he dicho que no nos critiquen, ponemos el pecho a las balas, pero no todo puede ser negativo. Contra Canadá estábamos que quedábamos fuera y nos unimos y logramos clasificar, queremos que el mensaje sea más positivo sin quitar la crítica”, concluyó.