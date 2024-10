Francisco Calvo: "La opinión pública siempre quiere dar este tipo de selecciones por menos"

El seleccionado Francisco Calvo no da por menos al rival de turno: Surinam.

La Tricolor visita este viernes, a las 4 p. m., a Surinam por la Liga de Naciones.

—¿Parte Costa Rica como favorito?

No nos podemos quitar la responsabilidad que tenemos, lógicamente tenemos que dar un golpe en la mesa, llegamos acá a sacar los tres puntos, queremos el primer lugar de grupo.

—¿Qué tan fuerte está la defensa?

No hemos recibido gol, hay que seguir sobre esa senda. La opinión pública siempre quiere dar este tipo de selecciones por menos, pero tenemos que recordar que son jugadores que están en ligas importantes, el delantero juega en la Real Sociedad, hay jugadores que hay que ponerles mucha atención. Tenemos que dar solidez defensiva que Costa Rica siempre se ha caracterizado.



—¿Cuál es la principal virtud de este grupo?

El hambre que tiene el grupo y esta camada de jóvenes se ha visto en la cancha. Me alegra que la mayoría somos legionarios, cuando la mayoría era del ámbito nacional, con todo respeto porque es mi país y es una liga donde pretendo jugar si Dios me lo permite, el nivel tal vez no era coherente a nivel internacional. Yo creo que el hambre y el grupo que tenemos es muy bonito, estamos armando un grupo muy fuerte y esperamos resultados en la cancha.

—¿Qué opina de la cancha sintética?



Al final de cuentas sigue siendo verde, eso no tiene que ser ninguna excusa, solo salir mañana, jugarnos la vida y traernos los 3 puntos.



—¿Cuánto provecho tiene que sacarle el equipo a la táctica fija?

Es una fortaleza, tenemos muy buen juego aéreo, todo empieza en el cobrador, si lo practicamos y todo, ahí está el secreto de la táctica fija, es un arma que define partidos.



—¿Qué opina de la identidad de grupo?



Tengo varios años acá, es algo especial lo que pasa en la selección y con el grupo que se está gestando. Es una solidez que se tiene que reflejar en el campo. Es un punto muy importante para el bienestar de la selección, el país y los resultados.



—¿Cuánto ha evolucionado el tema de los legionarios?



Yo soy poco de ver comentarios, a uno le llega, cuando yo me vine de Turquía a México, la prensa me criticó bastante y al final yo volví a Turquía porque me hacía ilusión y a mis 32 años me salió la posibilidad y eso no es fácil. Estoy feliz en Turquía. La evolución en la selección ha sido ascendente y muy rápida, no sé cuántos jugamos en Europa, ya es la mayoría, es bueno para el país y la selección. Yo llamo a los clubes a que los dejen salir, que los dejen disfrutar, que sea MLS, México, Argentina... que sea otro fútbol.