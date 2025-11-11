Francisco Calvo: “La clasificación está en nuestras manos”

Francisco Calvo es uno de los hombres de experiencia en la Selección Nacional. El zaguero quiere regresar a la Copa del Mundo, pero sabe que el camino se ha vuelto complicado.

El combinado patrio tiene que ganar este jueves en Curazao ante Haití, antes de soñar con el boleto directo en casa ante Honduras.

“Lo bueno de esto es que dependemos de nosotros mismos. La clasificación está en nuestras manos, pero tenemos que ir paso a paso. La primera final que tenemos es la de Haití. Primero Dios, ganar ese partido. Nosotros tenemos que ocuparnos y preocuparnos por lo que vamos a hacer en Haití el jueves”, explicó Calvo sobre cómo enfrentar los dos cruces.

Si bien es cierto que el martes de la próxima semana ante Honduras podría ser un día de fiesta, Calvo es claro: la primera final es ante los caribeños.

“Todos sabemos lo que nos estamos jugando, lo bonito que sería clasificar. Agradecer también a la gente, que nos ha llenado el estadio y puede hacer una gran fiesta. Pero tenemos que ganar el jueves y sacar un resultado positivo”, añadió.

Haití se mostró como un hueso duro de roer cuando visitó el Estadio Nacional, con un 3-3 que ha complicado el camino de la Tricolor hacia el Mundial 2026.

Aun así, el equipo ha tomado nota de lo sucedido.

“Tenemos que tener un mejor control del partido. Íbamos dominando, creo que el primer tiempo fue espectacular. Debemos estar atentos a los detalles y no regalar espacios. Como siempre lo he dicho, mientras partamos de una buena base defensiva, arriba vamos a concluir las jugadas”, concluyó.



