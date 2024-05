Francisco Calvo asume su rol de líder en plena renovación de La Sele

Ya no están Bryan Ruiz, Celso Borges y ahora Keylor Navas, los eternos capitanes de la Selección Nacional en los últimos años.

Con esas ausencias, la Tricolor deberá replantearse ese recambio generacional que tanto se ha pedido en los últimos años y eso lleva un recambio en los líderes del equipo.

De ahí que la figura del defensor Francisco Calvo emerja como ese llamado a portar la cinta de capitán y o si no, ser un líder para los más jovencitos del grupo.

“Ser líder a veces no se necesita llevar la cinta, yo llevo siendo líder en este camerino desde hace mucho tiempo y ahora que no está Keylor, que es bastante fuerte, ahora tenemos que asumirlo y yo siempre he sido líder sin llevar la cinta en el grupo”, explicó el defensor del FC Juárez de la Liga MX.