Francisco Calvo a la afición tica: "Les pido por favor que no tiren la toalla"

La Selección Nacional de Costa Rica cayó este viernes ante su similar de Canadá (1-0) y sigue complicando su camino para obtener uno de los boletos para el Mundial de Catar 2022.



El semblante de La Sele no luce nada alentador al ser quinta de la tabla con 6 puntos, a cinco unidades de Panamá que de momento accedería al repechaje.

Los jugadores de la Tricolor mostraron su lado más crítico hacia lo interno y reconocen que los resultados no son positivos, sin embargo, imploran a la afición no desvanecer con su apoyo.

“Nos llevamos una cachetada, la frase es un poco trillada y hay que seguir, tampoco es que la eliminatoria está muerta todavía, el partido del martes (contra Honduras) tenemos que ganarlo sí o sí”, expresó el zaguero, Francisco Calvo.

Lea también La Sele Desastre en Canadá: La Sele pierde y Catar se aleja Jonathan Davis fue el autor del gol norteamericano luego de aprovechar un error del portero Leonel Moreira.

​Para el defensor, será vital contar con el apoyo de los aficionados en el enfrentamiento contra la ‘H’, selección que llega última de la clasificación y atizada por la derrota en casa ante Panamá (2-3).

“Sabemos que debemos ir a pelear puntos de visita y no podemos dejar ni uno en casa, aunque quizás algunos nos den por muertos. Vamos a luchar por el país y una selección que quiere estar en Catar.





“Ojalá que la gente se haga presente en el estadio, no vamos a bajar los brazos hasta el final. Les pido por favor que no tiren la toalla, que nosotros no lo haremos”, sentenció.

Lea también La Sele La Sele vive una jornada de pesadilla La Tricolor perdió en Canadá y una victoria panameña complican aún más el camino a Catar 2022

​Otro de los jugadores que se mostró con un semblante alicaído fue Joel Campbell, quien gozó de muy pocas opciones para marcar diferencia en el ataque.

“Ha sido un resultado duro, veníamos por uno positivo que lastimosamente no se nos dio. Hay que seguir trabajando, queda mucho por recorrer y todavía estamos a tiempo, es difícil, pero hay que seguir”, declaró el ariete.

Por último, Orlando Galo, una de las novedades en el once estelar de la Tricolor, replicó que para este tipo de compromisos tan exigentes no se puede ceder ninguna ventaja.

“No se puede pestañar, el gol fue una jugada rápida que no la pudimos detener, seguimos luchando hasta el final y no se nos dio el resultado”, concluyó el volante del Herediano.