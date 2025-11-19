“Fracaso”: la palabra escogida por la prensa para señalar a Miguel Herrera y La Sele

Costa Rica se despidió este martes de su sueño de ir al Mundial 2026. Tampoco pudo conseguir un cupo en el repechaje.

Una palabra ha marcado la cobertura de la noticia en el extranjero.

Esto dijo David Faitelson.

Fracaso monumental de Miguel Herrera en Costa Rica…

La versión azteca de Marca fue contundente: “Piojo Herrera firma mayor fracaso de su carrera al ser eliminado del Mundial 2026”.

Añadieron: “Una verdadera pesadilla es la que ha sufrido el director técnico mexicano, Miguel ‘Piojo’ Herrera, al frente de la Selección Nacional de Costa Rica tras no calificar a la Copa del Mundo 2026”.

En ESPN este fue el titular utilizado para describir lo sucedido: “Honduras sentencia a Costa Rica y el Piojo Herrera firma su adiós al Mundial 2026”.