Fonseca critica actitud de seleccionados: "Así vemos quién quiere estar y quién no; otros se van borrando solos"

La salida de Álvaro Zamora de la concentración de la Selección Nacional por tener calendarizada su boda este fin de semana, a solo días del fogueo ante Inglaterra, sigue dando de qué hablar en el ámbito futbolero nacional.

Ahora fue el turno del goleador histórico de La Sele, Rolando Fonseca, quien no se guardó nada y dio su punto de vista sobre lo que él considera "falta de actitud y profesionalismo" dentro del equipo.

"La vergüenza que yo tengo es con un cuerpo técnico profesional que viene a trabajar en un fútbol amateur. Bocha Batista, acostúmbrese a ver esto, esa es la pena que me da. Es un mensaje de miren, soy Costa Rica, seis veces mundialista, pero amateur", declaró el exfutbolista en el Análisis de la Jornada de Teletica Deportes.



Además, explicó que, como lo dijo hace un par de años, la Selección está secuestrada.

"Hace muchos años lo dije acá que la selección estaba secuestrada y el tiempo me da la razón; eso viene pasando desde hace mucho. Por ejemplo, a Manfred le lograron hablar antes y acomodó las fechas y ahora viene a quedar como un héroe", mencionó.



Por si fuera poco, Fonseca criticó que falta un sentido de pertenencia total dentro de la Tricolor.

"No son solo cinco o seis jugadores, son más. Acá vemos el sentido de pertenecer, quién quiere estar y quién no. Acá lo bueno es que se van borrando solos y le facilitan el trabajo al Bocha", concluyó.



La Selección Nacional continúa con prácticas en el Proyecto Gol de cara al amistoso ante Inglaterra este miércoles a las 2 p. m. (hora de Costa Rica).