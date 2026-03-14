Fogueos de marzo de la Sele se jugarán en Turquía

La Federación Costarricense de Fútbol informó este sábado la nueva sede para los fogueos de la Selección Nacional a finales de marzo.

“Los dos partidos amistosos se llevarán a cabo en Antalya, Turquía, debido al conflicto que se mantiene en Medio Oriente. Antalya es una ciudad costera que colinda con el mar Mediterráneo, y en donde hace dos semanas se jugó el partido eliminatorio del Mundial femenino entre las selecciones de España y Ucrania, el cual se desarrolló sin contratiempos”, detalló la Fedefútbol.

El partido ante Jordania se disputará el 27 de marzo, mientras que el 31 será el choque con Irán. Aún no se ha informado sobre los horarios.

Estos encuentros serán los primeros del equipo patrio bajo el mando del argentino Fernando Batista, quien este viernes dio a conocer la convocatoria para el microciclo de inicio de semana.

En horas de la noche, el seleccionador estuvo en el Morera Soto para ver a Alajuelense derrotar a Pérez Zeledón por marcador de 3-0.