Fogueo de lujo: Selección Femenina enfrentará amistoso contra Brasil

La Selección Mayor Femenina cerró un partido amistoso ante Brasil, el 27 de febrero, en el estadio Alejandro Morera Soto, según pudo confirmar Teletica.com.

Las ticas son dirigidas por la entrenadora brasileña Lindsay Camila, por lo que enfrentaría a la selección de su país.

Este fogueo es una oportunidad para continuar conociendo aún más a su estratega, que asumió desde el 3 de noviembre.

Camila y compañía están en medio de la eliminatoria al Mundial de Brasil 2027.

Costa Rica se ubica en el tercer lugar del Grupo C, luego de haberse disputado el primer partido y ganarle 1-2 a Granada. En el bloque también están Guatemala, Bermuda e Islas Caimán.

Partidos que restan de esta etapa:

Martes 3 de marzo de 2026

Bermudas vs. Costa Rica



Viernes 10 de abril de 2026

Costa Rica vs. Islas Caimán



Sábado 18 de abril de 2026

Costa Rica vs. Guatemala



Lo que sigue

Durante esta primera fase de grupos, cada equipo disputará cuatro partidos: dos en condición de local y dos como visitante. Al finalizar esta ronda, los seis ganadores de grupo avanzarán a la siguiente etapa, que será el Campeonato Femenino de la Concacaf, certamen que otorgará cuatro cupos directos a la Copa del Mundo Brasil 2027.



Los seis primeros lugares de grupo se unirán a Estados Unidos y a Canadá (los dos equipos mejor rankeados) en el Campeonato Femenino de Concacaf y serán ordenados del 1 al 8 según el ranking FIFA. A partir de ahí, se enfrentarán en llaves eliminatorias que definirán a las cuatro selecciones clasificadas a Brasil 2027.



Además, dos de las mejores selecciones de los cuartos de final disputarán un repechaje mundialista intercontinental.

