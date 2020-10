Fogueo ante México podría cancelarse en las próximas horas

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, confirma que el protocolo de viaje para el amistoso ante México sigue sin ser aprobado, además que el Ministerio del Deporte no le da respuestas claras con respecto al tema.

En el espacio de Teletica Deportes Radio, Villalobos le solicita respetuosamente al ministro, Hernán Solano, que interceda por la selección nacional, ya que el fogueo ante México podría cancelarse.

“Es lamentable porque nosotros presentamos eso hace más de tres semanas, extraoficialmente no habían problemas, estábamos tranquilos. Esta es a hora que seguimos buscando una respuesta, le mandé un audio a Hernán (Solano) y no me responde”, indicó e jerarca de la Fedefútbol.

Según el jerarca de la Federación, los protocolos implican tres pruebas Covid para cada jugador, además de viajar en un vuelo privado, siempre en burbuja, por lo que no entiende como un turista con una sola prueba ingresa al país y no tiene que hacer cuarentena.

“Sería una vergüenza para el país que nuestra representación nacional bajo un estricto protocolo donde se paga una avión privado para viajar en burbuja no lo pueda hacer y que se le permita a un turista ingresar al país simplemente con una prueba PCR”, finalizó Villalobos.

Villalobos señaló que el partido no le dejará ganancias económicas a la Federación y más bien le demanda gastos, ya que la idea principal es reactivar la parte deportiva de la Selección Nacional.

El jerarca insistió en que no comprende la pared que implanta el Ministerio de Salud en el protocolo, el cual y según Rodolfo es mucho más completo que el implementado en la actualidad para los turistas extranjeros que visitan nuestro país.

Rodolfo Villalobos manifestó que hace un llamado a las autoridades de gobierno para poder tener una conversación directa, ya que todo lo han realizado a través del Ministerio del Deporte, donde no se sienten complacidos por el trato con la Federación.

Villalobos finalizó que si tienen que realizar el protocolo de los 14 días de cuarentena al regresar de México no viajarían y desistirían del partido.