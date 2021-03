Final: La Sele cae 1-0 ante EEUU y complica su sueño olímpico

Costa Rica cayó 1-0 ante Estados Unidos como parte del primer partido del Preolímpico de Concacaf rumbo a los próximos Tokio 2021, torneo que se disputa en Jalisco, México.

El primer peldaño para los aplazados juegos de Tokio ahora parece un poco más complicado que antes, pese a que los dirigidos por Douglas Sequeira mejoraron mucho en la etapa complementaria y por momentos pareció que al menos el empate podía llegar en cualquier momento.

Pese a esto, los estadounidenses aprovecharon una de las tres oportunidades más claras que tuvieron para sentenciar el partido. En el fútbol la regla es clara, el que mete más goles gana y en este caso el más efectivo lleva la bandera del triunfo.

Los méritos fueron buenos por parte del equipo Preolímpico, pero solo con eso difícilmente se pueda regresar a unos Juegos Olímpicos tras 15 años de ausencia.

Estados Unidos comenzó el partido como sí de un toro en libertad se tratara y embistió a la Tricolor en apenas dos minutos de juego, luego de una mala salida de Faerrón que aprovechó Jesús Ferreira para mandar la pelota al palo y meter susto.

La Sele contestó con dos tímidos remates de Alonso Martínez al minuto 6 y un tiro libre de Yurguin Román.

Martínez tuvo luego la más clara para la Tricolor al robar una pelota a la defensa y encarar al portero David Ochoa quien le realizó un gran achique al minuto 16. Pudo ser la primera para Costa Rica.

Luego de estas acciones y otra reacción norteamericana, el partido bajó de revoluciones no fue hasta que tras un pase desde la izquierda que cruzó toda el área que le quedó el balón a Ferreira para rematar rasante en el área y poner el 1-0 momentáneo.

Tras la reanudación la Tricolor comenzó mucho mejor que los norteamericanos y controló más la pelota que lo visto en la primera mitad, sin embargo, los dirigidos por Douglas Sequeira aún carecen de acciones de peligro.

Más bien por los riesgos del partido, Estados Unidos tuvo una contra nuevamente de Ferreira que el portero Chamorro salvó en un gran achique lo que parecía el 2-0.

Luego fue Luis Díaz el quien tuvo la más clara para el empate de la Tricolor con un remate cruzado al 67'.

Pese a la insistencia de La Sele y el enroque de los estadounidenses, el marcador no se movió más y los tres puntos quedaron para el rival.

La desazón de la derrota injusta por lo mostrado por los ticos, no hace más que obligar al combinado Sub 24 a buscar el próximo domingo un triunfo ante México para no despedirse prematuramente del sueño olímpico.

La alineación de Costa Rica fue la siguiente: en la portería Kevin Chamorro, los defensas serán Aarón Salazar, Fernán Faerrón, Yurguin Román e Ian Smith. En el mediocampo irán Jefferson Brenes (Jurguens Montenegro al 59'), Bernald Alfaro, Luis Díaz, Randall Leal y Alonso Martínez (Jimmy Marín al 70') y como único punta estará Manfred Ugalde (Gerson Torres al 59').

Por su parte la selección de los Estados Unidos es: David Ochoa, Justen Glad, Mauricio Pineda, Aarón Herrera, Jackson Yueill, Djordje Mihailovic, Samuel Vines, Hassani Dotson, Jesús Ferreira, Jonathan Lewis y Benjamin Michel.

