FIFA urge a la Fedefútbol aplicar una serie de cambios al fútbol amateur

Mediante la presentación del Análisis del Entorno del Fútbol Amateur (AFEA), la FIFA urge a la Federación Costarricense de Fútbol realizar una serie de cambios profundos en el fútbol amateur del país.

FIFA presentó en dos sesiones los hallazgos de este estudio cuya recolección de data se llevó a cabo durante el 2023 y se aplicó en 185 países del mundo, incluidos Costa Rica.

Jorge Jiménez y Daniel Banales fueron los consultores técnicos regionales del ente mundial que visitaron el país y que expusieron el estudio a los representantes de la FCRF (entre ellos el presidente Osael Maroto y el director deportivo Rónald González), de las Ligas, dirigentes de clubes, Ministerio de Educación y del Icoder.

Entre las principales debilidades de los hallazgos en nuestro país destaca la poca cantidad de jugadores registrados y contabilizados en el fútbol amateur y la poca sinergia entre las dirigencias de los sectores involucrados con el fútbol base, así como se evidencia la falta de una estructura de desarrollo de entrenadores especialmente en ligas menores.

Entre los principales aspectos que pide FIFA mejorar a la Fedefútbol, destacan:

Implementar por parte de la FCRF una estrategia de participación en el fútbol de todas las edades y niveles, gestionando el control y registro de los participantes. Incrementar iniciativas en zonas rurales y escuelas será fundamental.

Impulsar plataformas más accesibles para registro, gestión de competencias y programas de desarrollo, porque todo jugador y jugadora deberá registrarse en las plataformas oficiales.

Mejorar la cooperación entre la FCRF, Ligas, instituciones educativas y otros actores como los Comités Cantonales de Deportes. También la relación con las entidades de gobierno, ministerios del Deporte, Educación y Seguridad.

Generar una estrategia de formación de entrenadores del fútbol amateur por parte de la FCRF, respaldando y asegurando su preparación en la parte técnica y de salvaguardia.

La idea del estudio de FIFA es poder fortalecer el desarrollo del fútbol base en nuestro país y todo el mundo.



