Festival de goles: Sele Sub-17 Femenina inicia el clasificatorio con paliza 16-0

La Selección Sub-17 Femenina de Costa Rica tuvo un estreno arrollador en la primera ronda del Torneo Clasificatorio de Concacaf, al golear 16-0 a Islas Vírgenes Británicas en su primer compromiso del certamen.

Desde el pitazo inicial, la Tricolor impuso condiciones con un dominio absoluto del balón, presión constante y una ofensiva imparable que se tradujo rápidamente en el marcador, dejando sin opciones al conjunto caribeño.

La figura del encuentro fue Nubia Medina, autora de cinco anotaciones, seguida por Lucía Paniagua, quien aportó cuatro goles. También se hicieron presentes en el marcador Emma Azofeifa, con un doblete, además de Cameron Mora, Avril Pérez, Gilliam López, Isska Chaverri y Nicole Hernández, completando la histórica goleada.

El resultado refleja el buen trabajo colectivo del combinado nacional, que mostró solidez en todas sus líneas y una notable eficacia frente al marco rival en su debut en el torneo clasificatorio.

Con este triunfo, Costa Rica suma confianza y diferencia de goles clave en la lucha por avanzar en la competición regional, cuyo objetivo final es asegurar un boleto a la siguiente fase del proceso eliminatorio.

El próximo reto para la Sele Sub-17 Femenina será este martes 27 de enero, cuando enfrente a la selección de Anguila a las 7 p. m., en busca de mantener el paso perfecto en el torneo.



