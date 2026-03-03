Fernando Batista y el recambio generacional de Costa Rica rumbo al Mundial 2030

Desde el Mundial de Catar 2022 y durante el fallido proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026, una de las narrativas que han seguido a la Tricolor es el recambio generacional y la generación de nuevos talentos para el combinado patrio.

Es claro que el equipo ha sufrido un cambio desde que en Catar, Alemania y España desnudaron las falencias del sistema tico, pero también es fresco el recuerdo de que la penúltima convocatoria tuvo nombres como Keylor Navas, Celso Borges y Joel Campbell, quienes brillaron en Brasil 2014 y dos de ellos ya contaban para finales del 2025 con una despedida de la Sele.

Era de esperarse que este fuera un tema en el proceso de contratación de Fernando Batista, nuevo seleccionador de Costa Rica.

“Creo mucho en la combinación selección mayor y juveniles, pues eso alimentará a los posibles futbolistas que estarán en la Selección. A mí me ha tocado estar ahí, así que creo en esa conexión, creo en el recambio, pero el jugador joven tiene que llegar por calidad, no llegar por llegar. Creo en el recambio, pero paulatinamente”, dijo el argentino este lunes al ser presentado de manera oficial.

Su trabajo en divisiones menores es reconocido.

“Siempre fue de trabajar de manera excelente en juveniles, sobre todo por haber estado junto a José Pekerman, la verdadera institución en descubrir y formar chicos en la sub-20 y demás categorías, y creo que esto es algo que para Costa Rica va a ser clave”, señaló el periodista Pablo Cecchini, quien labora para el medio TN en Argentina.

La labor de Batista en este frente no es simple. Las selecciones menores del país no pasan por su mejor momento.

A modo de ejemplo, ayer el combinado Sub20, jugando en casa, no pasó del empate ante Bermuda y complica su clasificación a la siguiente Copa del Mundo.

Estas situaciones complican el paso de talento entre generaciones.

“Batista tiene la capacidad de descubrir muchos jugadores jóvenes, formarlos y darles herramientas desde muy jóvenes. Recordemos que participó en la escuela de Argentinos Juniors”, concluyó Cecchini sobre el currículo de Batista.