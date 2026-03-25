Fernando Batista tuvo su primera charla con el grupo completo de La Sele

Este miércoles, el entrenador de la Selección Nacional, Fernando Batista, tuvo su primera charla con el equipo, que ya se encuentra completo en Turquía.

Además, en las próximas horas, el combinado convocado por el argentino entrenará bajo sus órdenes por primera vez.

Los ticos viajaron a la zona de Antalya para medirse con Jordania e Irán, en los primeros partidos del equipo desde que quedaron eliminados del Mundial 2026.

En su primer día con el grupo completo, los futbolistas desayunaron juntos y se realizaron mediciones generales, tal y como señaló la Fedefútbol.

Batista se encuentra en tierras turcas desde el lunes.

Costa Rica enfrentará a Jordania este viernes a las 11 a. m. (hora tica) y el martes 31 de marzo se medirá a Irán a las 6 a. m. (hora tica).