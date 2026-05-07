Fernando Barboza tendrá microciclos para preparar a La Sele antes de Colombia e Inglaterra

La Selección Nacional realizará dos microciclos antes de enfrentar los amistosos contra Colombia e Inglaterra.

El entrenador Fernando Barboza podrá trabajar en la ventana del 12 al 14 de mayo y del 19 al 22 del mismo mes, ya que ante los cafeteros se jugará el 29 de mayo y contra los europeos el 10 de junio.

“Utilizamos los microciclos para la construcción de lo que queremos nosotros de cara a todo lo que viene, no solo los amistosos en Colombia y Estados Unidos, sino también nuestra meta, que es la Nations League. Entonces queremos aprovechar cada momento que tengamos con los jugadores para seguir dando forma a la idea y el camino que queremos”, destacó el seleccionador.

La próxima semana, el grupo, conformado por jugadores de equipos que no se encuentran en competencia, trabajará en el Proyecto Gol.

“Estos momentos de entrenamiento nos van a servir para todo lo que viene”, aseguró el argentino.

Los futbolistas que trabajarán en el segundo microciclo saldrán de quienes estén disponibles.

Finalmente, la lista de convocados para este primer ciclo de entrenamientos se dará a conocer el siguiente lunes.