Fernando Batista sobre dirigir a La Sele: "Me gustaría el proyecto, me seduce"

El técnico argentino Fernando Batista, de 55 años, es uno de los primeros nombres que la prensa coloca como aspirante a dirigir a la Selección de Costa Rica.

Por ese motivo, en Teletica.com se contactó al estratega para conversar sobre Costa Rica.

El "Bocha", como se le conoce, dirigió a la Selección Sub-18 y Sub-19 de Armenia, la Sub-20- Sub-23 y Olímpica de Argentina, y la Sub-23 y Mayor de Venezuela.

—Su nombre es uno de los primeros que salta a la luz pública para dirigir a la Selección de Costa Rica:¿Le gustaría, tiene ese interés?

Sí, lógicamente, uno siempre tiene en el radar selecciones que a uno le gustaría dirigir, dentro de lo que es Concacaf, Costa Rica está muy bien posicionado, muy bien valorizado y lógicamente no dejaría a uno de ser una de las posibles selecciones que le gustaría poder dirigir, así que, la verdad que en ese sentido, sí, no tengo problema, al contrario, es una selección que me seduce.

—Es una selección que les seduce, dice usted, a pesar de que no se vaya a ir a esta Copa del Mundo... ¿Sigue siendo Costa Rica un buen mercado?

Es una selección que ha ido a, si no me equivoco, más de 5 o 6 mundiales, con mucha competencia, ha participado en muchos torneos internacionales, como le digo, lo que es un Mundial y lógicamente sigue siendo, más allá de que, bueno, lamentablemente, no le ha tocado por ahí participar ahora en el 2026, pero eso no va a cambiar la rica historia que tiene futbolísticamente hablando de Costa Rica.

Me imagino que la bronca, el dolor, es normal, pero ahora lo que tienen que hacer o lo que haría yo es ya mirar para adelante, mirar para lo que viene, el futuro y prepararse, porque después viene todo muy rápido y lo que hay que hacer es no perder tiempo y trabajar ya para lo que viene.

—Usted ha dirigido otras selecciones y sabe que precisamente eso, el tiempo en selección es oro, es algo que no se regresa, ﻿¿Debería Costa Rica pronto elegir un seleccionador para comenzar esa reestructuración del fútbol?

Siempre es bueno comenzar lo antes posible, porque por más que no haya o no tenga uno la posibilidad de jugar un mundial, pero a veces el tiempo que uno empieza a trabajar, a desarrollar un proyecto, el análisis de jugadores, el recambio de jugadores, porque siempre cuando pasan estas cosas siempre hay un recambio de jugadores y el tiempo no se pierde, al contrario, se gana.

Esto es Costa Rica o cualquier selección que hoy no tuviera entrenador, creo que al elegir un proyecto, al elegir un entrenador, ya le está ganando el tiempo a lo que viene, porque conocer a los jugadores, tener partidos amistosos, tener competencia, eso va armando todo lo que es un proyecto para cuando se van acercando los momentos de eliminatoria o de torneos importantes, así que, desde el lado de lo que uno puede decir, siempre se le gana el tiempo, lógicamente, ya consolidando un cuerpo técnico.



—Usted ha tenido experiencia también en selecciones acá en América, no sería un reto nuevo para usted, usted se siente en condiciones de reestructurar lo que haya que reestructurar en el fútbol de Costa Rica en pro de la selección?

Sí, yo hace ya nueve años que vengo trabajando en selecciones, he pasado por Sub-20, Sub-23 en una Selección de Argentina, he trabajado en Selección en Armenia, he tenido sitio ya con Selección Mayor en Venezuela, con Copa América, con toda una eliminatoria completa, y bueno, la verdad es que el ritmo, el día a día de lo que es una selección, uno ya lo conoce muy bien, sabe muy bien, y bueno, ya esa experiencia que uno va adquiriendo, en definitiva, todos los días uno va adquiriendo experiencia, pero ya casi, como le digo, diez años trabajando en selecciones, y selecciones importantes, con competencias muy importantes.

Como le digo, no solo una eliminatoria, Copa América, Juegos Olímpicos, Preolímpicos, me dan la experiencia necesaria para abordar cualquier proyecto.

—¿Está muy verde el tema, como decimos en Costa Rica, está muy prematuro el tema o usted ya ha tenido una comunicación formal o no formal de parte de la Federación de si le interesaría si se da esta oportunidad?

La realidad es que se han contactado con mi agente para, primero, ver si podíamos acordar una reunión, seguramente la vamos a acordar en cualquier momento, para ver el proyecto que quiere Costa Rica, el proyecto que tiene uno, para trabajar en esto, como dice usted, de la renovación o de todo lo que viene por delante, así que, bueno, seguramente, si eso ha pasado, no tengo duda que en cualquier momento tendremos una charla y después, bueno, veremos si se da o no.

La realidad es que, vuelvo a repetir, a mí me gusta, me gustaría el proyecto, me seduce, veo cosas interesantes, pero bueno, para eso hay que empezar a charlar y para darle forma al proyecto.