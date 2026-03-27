Fernando Batista: "Satisfechos por haber tenido nada más 48 horas de trabajo"

El seleccionador nacional, Fernando Batista, debutó en el banquillo de la Tricolor con un empate 2-2 frente a Jordania en Turquía.

En declaraciones suministradas por el departamento de prensa de la Federación, Batista destacó el trabajo del equipo que tuvo tan solo 48 horas de trabajo previo al juego.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Batista:

Análisis del juego: El rival duro, difícil, mundialista, viene trabajando hace mucho tiempo junto. Me quedo con el poco tiempo de trabajo y el orden del equipo, principalmente en el primer tiempo, me quedo con esa mentalidad de no dar el partido por perdido con una selección muy fuerte. Los cambios le dieron aire al equipo, esa intensidad y actitud no hay que perderla, trabajaron la presión; lógicamente, hay que trabajar mucho, cosas por mejorar.

Primer y segundo tiempo: Ellos encuentran el penal a penas comienza el segundo tiempo; generalmente, cuando te hacen un gol así todo lo que se puede hablar se comienza a modificar, los muchachos no se desesperaron y la idea era seguir de la misma manera, cuando tuvimos el momento de jugar lo hicimos. Estamos satisfechos por haber tenido nada más 48 horas de trabajo.

Característica de delanteros: Las características de Alcócer, Zamora y Madrigal son más de media punta o por banda, no está ese 9 de punta que juegue entre los centrales, la mayoría de los que están son extranjeros, está en nosotros buscar, y si no tenemos ese 9, hoy no estuvo Ugalde y hay que buscar el funcionamiento para tratar de suplir esa falta de 9 de área para jugar entre los centrales, pero estoy muy conforme con los jugadores que hay.

Lo mejor: Me quedo con el orden que tuvo el equipo que siempre presionó alto, la idea era jugar lejos de nuestro arco y siempre posicionado de mitad de cancha hacia adelante, ninguno de los dos ha tenido posiciones de gol. Tuvimos 48 horas de trabajo, poco tiempo, me quedo con la tranquilidad de que entendieron lo que dije, necesitamos un poco más de funcionamiento con la pelota, más movilidad y con trabajo lo vamos a ir consiguiendo. Mi idea siempre es trata de jugar en campo rival, presionar, trabajar la postpérdida para agarrar al rival mal parado.