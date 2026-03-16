Fernando Batista no estará en primera práctica de La Sele: esta es la razón

El cuerpo técnico de la Selección Nacional, encabezado por el argentino Fernando Batista, no tiene el permiso de trabajo al día, a pesar de que este lunes comienza el microciclo de trabajo, por lo que no estára entrenando al grupo.

Así lo confirmó a Teletica.com la Dirección de Migración y Extranjería desde el pasado viernes a las 3:10 p. m.

"No registra en los sistemas institucionales solicitudes de permanencia legal en el país", respondió la oficina de prensa de Migración el pasado viernes.

Por su parte, a la Federación se enviaron las consultas respectivas y afirmaron que "el microciclo se realizará entre lunes y miércoles como fue anunciado".

"La FCRF cuenta con un staff calificado que apoya los entrenamientos de la Tricolor. Le recordamos que todo proceso migratorio requiere la presencia física de la persona, para iniciar el registro consular. "El cuerpo técnico de la Selección arribó la semana pasada e inmediatamente iniciaron los trámites respectivos, para lo cual ya tienen cita oficial para esta semana. Ellos se encuentran de forma legal en el país", indicaron desde la Federación.

La Federación había indicado que para Batista, este tipo de trabajos resulta fundamental en el proceso de consolidación del equipo.

"Es importante tener el mayor conocimiento de los jugadores, poder realizar módulos locales que nos permitan tener ese contacto en cancha con ellos más allá de verlos en partidos. Ese conocimiento directo nos será muy útil cuando lleguen las etapas más competitivas", comentó Batista en un comunicado de prensa emitido el pasado viernes.﻿

El microciclo inicia este lunes a las 4:30 p. m. con entrenamiento en el Proyecto Gol. Para este martes están agendados dos entrenamientos, uno por la mañana y otro por la tarde y los trabajos finalizan este miércoles con una práctica por la mañana.

Su debut en partidos

El pasado fin de semana, la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) confirmó los primeros partidos que tendrá Batista.

Los juegos serán ante Jordania y la República Islámica de Irán, el 27 y 31 de marzo, respectivamente, en Antalya, Turquía.



Con Lechuga pasó algo similar

El 8 de febrero de 2024, Teletica.com también dio a conocer que el argentino Gustavo Alfaro no podría dirigir ni un entrenamiento más porque no tenía el permiso de trabajo.

En ese momento, Alfaro tenía casi tres meses de haber sido presentado como estratega de la Tricolor y hasta había dirigido tres partidos.