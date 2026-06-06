Fernando Batista mantiene la base en su convocatoria para enfrentarse a Inglaterra

Entre la lista de convocados para medirse con Colombia y los llamados para el amistoso ante Inglaterra solo hay un cambio, por lo que Fernando Batista apuesta por mantener su base.

La Tricolor se medirá este miércoles a las 2 p. m., hora de Costa Rica, ante Inglaterra en Orlando, y Dorian Rodríguez es la novedad entre los convocados.

El jugador de Puntarenas FC llega tras la polémica por la salida de Álvaro Zamora del grupo, ya que el futbolista contraerá matrimonio este fin de semana.

Los ticos vienen de caer ante Colombia y esperan seguir mostrando desarrollo frente al conjunto europeo.

El grupo viajará rumbo a Estados Unidos este domingo.

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