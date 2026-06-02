Fernando Batista: “Estoy confiado en el material que tengo”

El técnico Fernando Batista reconoció las cosas buenas que hizo la Selección Nacional en la derrota ante Colombia por marcador de 3-1.

Estos son algunos de los puntos clave señalados por el seleccionador:

Análisis del partido

“Más allá del resultado, uno ve cosas que se han trabajado. Me gustó el orden defensivo y las transiciones que hemos trabajado ante un rival con mucha posesión. Me gustó la intensidad con la que se jugó el partido.

“En este equipo en construcción, ante un equipo mundialista, me gustó lo que hicieron los muchachos.

“Muchos chicos deben haber jugado su segundo o tercer partido y vamos por el camino que uno quiere, aunque siempre hay que mejorar cosas, ajustar la pelota parada y el juego aéreo, detalles que hacen el partido cuesta arriba”.

Proceso de reconstrucción de la Selección

“El proceso de una reconstrucción futbolística es no ver para atrás. Internamente sabemos qué se hizo mal y ahora toca trabajar en mirar hacia adelante.

“Estoy confiado en el material que tengo, pero no solo en los jóvenes. Este es un tren que avanza y el que esté bien se va a montar; el que no, no va a estar”.

Jeyland Mitchell

“Jeyland es joven porque ante un error de esos te deja con 10 hombres. Lo vamos a ayudar para que estas cosas no sucedan”.