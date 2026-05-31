Fernando Batista deja claro cómo está Keylor Navas en La Sele

A sus 39 años, Keylor Navas tiene un gran rendimiento en Pumas, fue pieza clave para que su equipo llegara a la final del fútbol mexicano.

Este sábado, al seleccionador nacional le consultaron puntualmente sobre el arquero y su plan para el futuro de él en la Tricolor.

"Puedo decir de Keylor que es de los jugadores más representativos del fútbol tico y a nivel de arquero en el mundo. Cuando se construyen cosas nuevas en el fútbol hay que ver a otros compañeros. "La actualidad de Keylor es muy buena, pero no puedo pensar solo en la actualidad, tengo que pensar en el 2030 y son cuatro años", respondió Batista.

El estratega indicó que ojalá Keylor pueda ser de ayuda desde su experiencia por todo lo que ha conseguido en el fútbol y, además, adelantó que tendrá una conversación con él.

"En algún momento tendremos una charla, es un referente, pero en la construcción tenemos que pensar a armar a los porteros que hemos llamado que creemos que hay calidad para futuro", añadió.

Para el partido ante Colombia, Batista llamó a los guardametas Abraham Madriz, Bayron Mora y Patrick Sequeira.