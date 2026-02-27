Fernando Batista alista su llegada al país para ser técnico de la Selección de Costa Rica

El argentino Fernando Batista alista su arribo al país para ser presentado oficialmente como técnico de la Selección de Costa Rica.

Múltiples fuentes, independientes entre sí, confirmaron a Teletica.com que todo está listo y que a inicios de semana Batista será presentado oficialmente como seleccionador nacional.

Incluso, su presentación formal ante la afición y la prensa está calendarizada entre lunes y martes.

Sobre su contrato, los miembros del Comité Ejecutivo sostendrán una reunión extraordinaria este sábado a las 9 a. m.

La sesión de los federativos será virtual y como tema a tratar está el contrato de Batista.

"Él está encantado".

Este jueves, Carlos Mac Allister, cercano al técnico y quien le colabora en este proceso de contratación, aseguró a este medio que "como confirmó la Federación de Costa Rica, estamos conversando con ellos para acordar el contrato de Fernando".

"Él está encantado con la posibilidad de ser el entrenador de una selección tan importante. Lo demás lo debe comunicar la Federación y lo hará cuando esté todo listo. Soy optimista que todo saldrá bien. Más no puedo decirte".

Se tiene previsto que Batista firme el vínculo en los próximos días y arribe la próxima semana al país.

Su primer reto será el de afrontar los partidos amistosos ante Jordania el próximo 27 de marzo y, cuatro días después, contra la Selección de la República Islámica de Irán.

Los partidos se disputarán en Amán, Jordania.



Ambos combinados están clasificados para el Mundial 2026. Los jordanos disputarán el grupo B y los iraníes el A.



Será la primera vez que Costa Rica se mida con Jordania, y la tercera contra Irán.

