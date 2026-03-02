Fernando Batista a su llegada al país: "Estoy feliz de poder estar acá"

El nuevo seleccionador nacional, el argentino Fernando Batista, ya está en Costa Rica para ser presentado este lunes a la 1 p. m. en el Teatro 1887, en CENAC.

En el aeropuerto Juan Santamaría, Batista atendió a Teletica Deportes y Teletica Deportes Radio y afirmó

"Empezar a trabajar, así que bueno, feliz, feliz de poder estar acá", dijo Batista en su arribo al país.

Además, aseguró que fue fácil tomar la determinación de venir al país a dirigir a La Sele: "Es una selección importante, segundo porque arranca un proceso, arranca un proyecto. Ya lo hemos hablado con el presidente, con el director deportivo, veníamos hablando en distintas reuniones, y bueno, seduce que es una selección importante".

Al ser consultado sobre qué se puede esperar de su gestión, respondió: "Mucho trabajo, mucha responsabilidad, muchas ganas de empezar a trabajar y de poder armar una buena selección, un grupo competitivo y aspirar siempre a cosas importantes".

Sobre la posibilidad de tener un asistente tico, Batista indicó que es un tema que están "terminando de analizar; puede ser que trabaje lógicamente gente de Costa Rica, de la Federación; en estos días estaremos terminando de hablar de esos temas".

Sobre su cuerpo técnico, indicó que vienen seis personas y que vendrán al país durante la semana. "Primero vine yo para la presentación que la vamos a hacer hoy por la tarde y ya en la semana estaremos ya trabajando para todo lo que viene".