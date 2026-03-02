Fernando Batista a su llegada al país: "Estoy feliz de poder estar acá"
El nuevo seleccionador nacional tendrá su presentación oficial este lunes por la tarde.
El nuevo seleccionador nacional, el argentino Fernando Batista, ya está en Costa Rica para ser presentado este lunes a la 1 p. m. en el Teatro 1887, en CENAC.
En el aeropuerto Juan Santamaría, Batista atendió a Teletica Deportes y Teletica Deportes Radio y afirmó
"Empezar a trabajar, así que bueno, feliz, feliz de poder estar acá", dijo Batista en su arribo al país.
Además, aseguró que fue fácil tomar la determinación de venir al país a dirigir a La Sele: "Es una selección importante, segundo porque arranca un proceso, arranca un proyecto. Ya lo hemos hablado con el presidente, con el director deportivo, veníamos hablando en distintas reuniones, y bueno, seduce que es una selección importante".
Al ser consultado sobre qué se puede esperar de su gestión, respondió: "Mucho trabajo, mucha responsabilidad, muchas ganas de empezar a trabajar y de poder armar una buena selección, un grupo competitivo y aspirar siempre a cosas importantes".
Sobre la posibilidad de tener un asistente tico, Batista indicó que es un tema que están "terminando de analizar; puede ser que trabaje lógicamente gente de Costa Rica, de la Federación; en estos días estaremos terminando de hablar de esos temas".
Sobre su cuerpo técnico, indicó que vienen seis personas y que vendrán al país durante la semana. "Primero vine yo para la presentación que la vamos a hacer hoy por la tarde y ya en la semana estaremos ya trabajando para todo lo que viene".