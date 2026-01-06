Federativos tomarán este martes su primera decisión trascendental en el año

Los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol se reunirán este martes en el Proyecto Gol para tomar la primera decisión de peso del año: el nuevo director deportivo.

Este medio conoce que a este momento, Ronald González es quien lleva la delantera para ocupar el puesto que dejó vacante el mexicano Ignacio Hierro. Eso sí, hay otros candidatos tanto ticos como extranjeros, así que cualquier cosa podría suceder.

La reunión iniciará a las 9 a. m. y será presencial para los federativos.

La Federación comunicó la salida de Hierro el 10 de diciembre, luego del fracaso de la no clasificación a la Copa del Mundo.

Para la Federación este puesto es vital pues es en quién recaerá la decisión de la recomendación y escogencia del nuevo técnico de la Selección Nacional.

Para este 2026, pese a no asistir a la cita mundialista, la Tricolor puede cerrar amistosos internacionales de peso. Ya se habla de enfrentar a Inglaterra y a Colombia, así como Australia o Sudáfrica, aunque aún ningún encuentro es oficial.