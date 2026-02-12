Federativos discutirán este viernes sobre el perfil del nuevo técnico de La Sele

Los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol se reunirán este viernes y conversarán sobre el perfil que debe tener el nuevo director técnico de la Selección Nacional.

Después del fracaso con el mexicano Miguel El Piojo Herrera, los federativos ya iniciaron el proceso de elección del nuevo timonel.

La llegada de Ronald González como director deportivo fue fundamental para que se comenzara de manera formal la búsqueda del nuevo estratega.

Los dirigentes tendrán una reunión este viernes a las 9 a. m. en el Proyecto Gol para tratar el tema.

Ya hay un amistoso internacional.

La Selección Nacional enfrentará a la Selección de Inglaterra, el 10 de junio, en Florida, Estados Unidos.



En el ranking de la FIFA, los europeos están en la casilla 4 y tienen jugadores como Phil Foden, Harry Kane y Jude Bellingham.



Este anuncio deja en el aire si el combinado tico jugará en la fecha FIFA de marzo, ya que actualmente se encuentra en búsqueda de su técnico.