Federación reporta 14.000 entradas vendidas para juego ante Nicaragua

De momento, la Federación Costarricense de Fútbol reportó 14.000 entradas para juego ante Nicaragua de este lunes a las 8 p. m. en el Estadio Nacional.

Este será el segundo compromiso en casa que dispute la Selección en la ronda final rumbo a la Copa del Mundo.

El primero fue el 3-3 frente a Haití en el que la afición salió molesta y pidió la salida de Miguel Herrera del banquillo.

Las entradas pueden conseguirse en specialticket.net a partir de los ₡ 7.000.



Muchos ticos esperan el resultado del compromiso de este jueves a las 8 p. m. en Honduras para tomar la decisión de si ir o no la Joya de La Sabana.