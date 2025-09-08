Federación de Nicaragua: "No hubo sobreventa de entradas"

El pasado viernes muchos ticos se quedaron con entrada en mano para ver a la Selección Nacional frente a Nicaragua (1-1) en Managua.

La Federación de Nicaragua brindó su parecer al respecto por medio de un comunicado oficial.

En lo referente al acceso de la afición visitante, los pinoleros indicaron que "Inicialmente, se habilitó un área exclusiva para la afición costarricense con capacidad de 1.500 aficionados de acuerdo a las regulaciones internacionales, con su debida señalización y boletos diferenciados por color; esta cantidad fue notificada con suficiente anticipación a las autoridades y aficionados ticos".

Y el texto agrega: "Sin embargo, alrededor de 3.500 aficionados costarricenses llegaron al país para acompañar a su selección. Muchos de ellos adquirieron boletos de otras localidades, incluso mediante reventa, y con estos boletos intentaron ingresar al área exclusiva destinada para la barra visitante; siendo la indicación por parte del oficial de seguridad internacional de FIFA la de ubicar en una sola sección a todos los aficionados visitantes".

En el boletín se detalla que "a las 6:30 p. m. esa sección se encontraba totalmente llena, por lo que, en coordinación con la Policía Nacional y demás autoridades nacionales, se procedió a habilitar dos nuevas áreas conjuntas adicionales para su reubicación, lo que requirió desalojar y reorganizar algunos espacios previamente ocupados por la afición local".

También, los nicaragüenses brindaron una "aclaración importante" y señalaron que no hubo sobreventa de entradas.

"La Federación Nicaragüense de Fútbol subraya que es absolutamente falso que se haya producido una sobreventa de boletos o que se negara el acceso a la afición visitante, aun después de confirmarse una mayor cantidad de aficionados ticos de la que se permitiría inicialmente", afirmaron los pinoleros.