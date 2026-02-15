Federación conmemora Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Infantil con historia de Jairo Aguilar

Cada 15 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, una fecha que invita a reflexionar, acompañar y visibilizar historias de esperanza.

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) compartió el perfil de Jairo Aguilar, uno de los preparadores físicos de nuestras Selecciones Menores y del programa FIFA Talent.

A los 7 años fue diagnosticado con Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA). "El no poder levantarme de la cama a patear una bola o estar jugando en la plaza, fue muy duro y hasta el día de hoy ese es el recuerdo más doloroso que tengo porque me llegó mucho. El no poder seguir desenvolviéndome en la infancia como yo quería".

Durante cinco años, de los 7 a los 12, se sometió a decenas de sesiones de quimioterapia, y a los 15 recibió el alta.



"Siempre le pedí a Dios ser luz en la vida de las demás personas, y el día de hoy estar acá trabajando para la selección de mi país es algo maravilloso. Yo me he propuesto en todos los lugares que paso dejar huella", externó.

Este 15 de febrero, la Federación se unió al mensaje mundial de apoyo a todos los niños y familias que luchan contra el cáncer infantil.

