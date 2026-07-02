Federación activa estas selecciones menores Sub-14, Sub-16, Sub-18 y Sub-20

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) activó las selecciones Sub-14 masculina y femenina, Sub-16 masculina y femenina, Sub-18 y Sub-19 masculina a partir del mes de junio.

Así lo dio a conocer el departamento de prensa de la Federación en el marco de la implementación de un nuevo modelo para el Sistema Nacional de Selecciones.

La iniciativa busca garantizar un mayor acompañamiento desde edades más tempranas y evolución constante dentro de la estructura deportiva.

"El objetivo es establecer una ruta de desarrollo más sólida, en la que los y las futbolistas puedan integrarse a dinámicas de selección nacional de manera continua y no únicamente cuando se aproxima una competencia oficial", comentó Andrés Arias, encargado del área de Ciencias del Deporte de la FCRF.

Desde la Federación sostienen que esta estrategia pretende mejorar la conexión entre las distintas categorías por lo que se facilitará "una transición más natural hacia los procesos Sub-20 y las selecciones mayores".

De tal manera que todas las selecciones nacionales trabajarán bajo los mismos lineamientos.

