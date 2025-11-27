Fedefútbol ya trabaja en el perfil para el técnico de la Selección Mayor

A una semana del fracaso de quedar al margen del Mundial 2026, la Federación Costarricense de Fútbol ya trabaja en un perfil para el técnico de la Selección Nacional.

Esto tras la salida de Miguel Herrera, quien falló en la meta de llegar a la Copa del Mundo, cortando así una racha de tres mundiales consecutivos.

Pese a lo prematuro del cambio, la Fedefútbol trabaja en pulir el perfil adecuado para la persona que llegue a suplir al Piojo, aunque aseguran no será un estratega interino, más bien quieren comenzar un proceso adecuado.

Eso sí, más allá de definir características, lo primero será saber qué irá a pasar con el director de selecciones nacionales, Ignacio Hierro.

“Sí, a ver, el perfil se está trabajando en este momento, de hecho, es uno de los procesos en los que está, en este momento, trabajando toda la dirección deportiva, junto con el Comité Ejecutivo. No se ha terminado de hacer el perfil. Nuevamente, el martes, después de que finalizó el partido, el miércoles, aquí había tres selecciones entrenando, teníamos también un partido amistoso con una selección, teníamos el proceso de licitación del Mundial Mayor Femenino y un montón de cosas más”, justificó Gustavo Araya, secretario general de la Fedefútbol tras confirmar a Hierro al menos hasta la próxima sesión del comité.

Este miércoles se esperaba la salida del mexicano de su puesto, pero tras reunión del Comité Ejecutivo se tomó la decisión esperar un poco más y que el director de selecciones nacionales presente un informe con todo lo sucedido. Luego de esto seguirá en análisis su futuro.

“Había muchos otros procesos que también van de la mano y en los cuales también están en toda la parte deportiva y eso hace que este proceso vaya trabajando. No se ha finalizado, pero ciertamente tiene que finalizarse en estos días y es parte del análisis que precisamente el Comité Ejecutivo quiere hacer. Yo entiendo la presión que se ejerce desde la prensa en el sentido de que haya decisiones rápidas, pero esto es una empresa que está trabajando todos los días y para tomar las decisiones prudentes en los momentos adecuados”, explicó Araya.

Lo cierto es que la Fedefútbol ya comienza a pulir lo que será la escogencia del próximo cuerpo técnico de la mayor y que estará llamado a reconstruir un proceso para no volver a fracasar.

Antes deberá decidir qué pasará con Ignacio Hierro y medir también el impacto del presupuesto para el siguiente técnico, que podría bajar mucho, dada la no clasificación al Mundial.



