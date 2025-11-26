Fedefútbol ya decide el futuro de Ignacio Hierro

La Federación Costarricense de Fútbol decide en este momento el futuro del director de selecciones nacionales, Ignacio Hierro, luego del fracaso de quedar fuera del Mundial 2026.



El mexicano tiene el puesto de Director Deportivo de Selecciones Nacionales, puesto en el que se desempeña desde enero 2025.

Según explicó la semana anterior el presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto, que sí bien es cierto el hecho de no clasificar al Mundial amerita una revisión del puesto, no solo eso se analizará para discutir su futuro.



"Sin duda, el no ir a un Mundial Mayor es el resultado más relevante, pero el puesto no es solo no clasificar a un Mundial Mayor, no podemos cerrar el puesto para eso y tenemos otras responsabilidades que se han venido logrando y lo vamos a revisar. No tenemos nombres porque Ignacio sigue en el puesto", respondió Maroto.

Por su parte, Leonardo Vargas, federativo del Comité Ejecutivo, confirmó que ese tema se tocará esta semana.

“No sé analizó, y eso quedó para el próximo miércoles en la reunión”, comentó Vargas tras la reunión del pasado jueves donde se confirmó la salida del técnico Miguel Herrera.

Hierro fue director deportivo de las Selecciones Nacionales de México, de julio de 2019 a agosto de 2022.

Además, es recordado en el país por su paso como director deportivo de Sporting FC entre el 2023 al 2024.

