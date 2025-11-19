Fedefútbol solicita apoyo para "reimpulsar nuestro fútbol"

Con la no clasificación de Costa Rica a la Copa del Mundo 2026 el silencio imperó en los federativos, encabezados por Osael Maroto, presidente del Comité Ejecutivo.

La Federación solicitó el apoyo minutos después de un fracaso sin precedentes.

En un comunicado de prensa, la Fedefútbol publicó que "lamenta profundamente no haber logrado la clasificación".

"Este resultado, sin duda, no corresponde a las aspiraciones de nuestro país ni al esfuerzo que cada persona vinculada a la Selección entregó en este proceso", añade el texto.

Además, se cita que "la FCRF activa un proceso de análisis profundo sobre los aspectos deportivos, estructurales y operativos que marcaron esta eliminatoria, el cual estará orientado a fortalecer el modelo de selecciones nacionales, optimizar la captación de talento y asegurar una planificación más sólida para los próximos ciclos".

Quizás lo que más llama la atención es que tras un golpe tan duro como una eliminación a estadio lleno, la Federación pidió el "apoyo de todos".

"Esperamos contar con el apoyo de todos ustedes, para transformar este momento en una oportunidad para reimpulsar nuestro fútbol. No vamos a dar excusas, pero desde ya buscaremos soluciones", concluye el comunicado.

Este es el comunicado completo:

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) lamenta profundamente no haber logrado la clasificación de la Selección Mayor a la Copa Mundial de la FIFA 2026.



Este resultado, sin duda, no corresponde a las aspiraciones de nuestro país ni al esfuerzo que cada persona vinculada a la Selección entregó en este proceso. Como Federación, asumimos con responsabilidad esta eliminación, a sabiendas de que no es justo para nuestra afición, a quienes agradecemos el apoyo incondicional de siempre.



Asumimos este duro momento con el mismo dolor y tristeza que todos, y a partir de ahora, la FCRF activa un proceso de análisis profundo sobre los aspectos deportivos, estructurales y operativos que marcaron esta eliminatoria, el cual estará orientado a fortalecer el modelo de selecciones nacionales, optimizar la captación de talento y asegurar una planificación más sólida para los próximos ciclos.



La descalificación es un golpe, pero también una oportunidad para reconfigurar nuestro fútbol de forma profunda y sostenible. Ahora sentimos mucha tristeza, nos duele por todos, aficionados, familia del fútbol, aliados comerciales, colaboradores, pero no podemos quedarnos abajo. Sabemos que no será fácil, pero nos tenemos que levantar más fuertes.



Esperamos contar con el apoyo de todos ustedes, para transformar este momento en una oportunidad para reimpulsar nuestro fútbol. No vamos a dar excusas, pero desde ya buscaremos soluciones.



