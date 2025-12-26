Fedefútbol sigue buscando técnico y ahora aparece un estratega venezolano en escena

El fracaso de no acudir al Mundial 2026 dejará sin duda mucho trabajo a la Federación Costarricense de Fútbol, que sigue buscando candidatos y sondeando posibilidades para asumir el banquillo.

Entre esas preguntas y opciones, ahora aparece el nombre de Rafael Dudamel, venezolano de 52 años y quien actualmente no tiene equipo.

Hace unos días, fue el propio estratega el que confirmó en entrevista con el periodista Francisco Blavia del pódcast “Sale y se acaba”, que la Fedefútbol preguntó por sus servicios.

“Sí, hace más o menos 10 días se comunicaron con mi agente y luego se comunicaron conmigo. Ellos estaban interesados en saber si nosotros queríamos formar parte de ese grupo de entrenadores para ocupar el cargo como seleccionador de Costa Rica después de la salida de Miguel Herrera“, explicó el venezolano.

Incluso, Dudamel explicó que ya tuvo una reunión virtual con los encargados de la federación.

“Junto con mi agente accedimos a esa reunión virtual en donde expusimos un plan de trabajo, donde pusimos sobre la mesa nuestra filosofía y metodología de trabajo apoyado en nuestra experiencia a nivel de selecciones“, destacó.

Además, asegura que la idea es un proceso serio rumbo al 2030 con un marcado cambio generacional.

Ha dirigido en su país a Estudiantes de Mérida, Deportivo Lara, las selecciones Sub17, Sub20 (subcampeón del Mundo en 2017) y la selección absoluta.

En el exterior ha dirigido al Atlético Mineiro de Brasil, Universidad de Chile, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira de Colombia, así como el Necaxa de México.

Conquistó como entrenador dos títulos en Colombia con el Deportivo Cali en 2021 y Bucaramanga en 2024.

Como jugador es considerado uno de los porteros más reconocidos de su país y se retiró en el 2010 tras jugar en clubes como Quilmes de Argentina, Deportivo Cali y Millonarios, América de Cali de Colombia y Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, entre otros.



