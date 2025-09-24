Fedefútbol reporta más de 10 mil boletos vendidos para duelo ante Nicaragua





La Federación Costarricense de Fútbol confirmó que ya se han vendido 10.600 boletos para el próximo partido eliminatorio en casa ante la Selección de Nicaragua en el Estadio Nacional.

El compromiso se disputará el lunes 13 de octubre a las 8 p. m.. Este miércoles inició la venta general, luego de una semana de preventa.

El precio de las entradas es de ₡7.000 en sol y ₡9.000 en sombra, disponibles a través de specialticket.net.

Antes de este encuentro, Costa Rica deberá visitar a Honduras con el objetivo de enderezar la clasificación rumbo al Mundial 2026, ya que actualmente suma solo dos puntos.

Estos dos compromisos corresponden a la fecha FIFA de octubre y podrían ser determinantes en el camino de la Selección de Costa Rica hacia la Copa del Mundo.