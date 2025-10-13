Fedefútbol: “Queremos que hoy gane el respeto”

El Estadio Nacional estará lleno este lunes, cuando la Selección Nacional se enfrente a su similar de Nicaragua por la eliminatoria mundialista de Concacaf.

En la gradería habrá un fuerte contingente de aficionados pinoleros.

“Más allá del resultado, queremos que hoy gane el respeto. Que las gradas sean un ejemplo de unidad y que cada aficionado sea parte de este compromiso colectivo, lo cual también hablará muy bien de nosotros como país”, destacó Gustavo Araya, secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol.

El llamado de la Fedefútbol busca que la jornada se viva en un ambiente de respeto.

“La FCRF recuerda que no hay espacio para el racismo, la discriminación ni la xenofobia en nuestro deporte, y que cada palabra y cada gesto cuentan para construir un entorno seguro y positivo para todos”, indicaron.

Finalmente, invitan “a la afición a apoyar a la Selección con orgullo, sin insultos ni ofensas, y a demostrar que Costa Rica juega limpio dentro y fuera de la cancha”.