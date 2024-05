Fedefútbol corre para tener lista la VISA americana a Andy Rojas

El pasado amistoso ante la campeona del mundo Argentina, así como el repechaje ante Honduras, se los perdió por culpa de no contar con la VISA americana.

Sin embargo, ahora ya se gestionó el trámite y Andy Rojas corre para tener listo su trámite y así estar en la próxima Copa América.

Así lo reveló el propio futbolista este martes durante la atención a los medios de comunicación en el Proyecto Gol.

“La otra vez no salió el trámite de la VISA, pero ya estamos en movimiento con eso. Me dolió bastante no estar en ese partido, pero hay situaciones que por algo pasan”, explicó el joven futbolista de 19 años y una de las principales promesas del fútbol tico.