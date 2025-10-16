Fedefútbol busca un nuevo parón del Apertura para darle tiempo a La Sele

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) solicitó a la Unafut un nuevo parón del Torneo de Apertura, para que la Selección Nacional tenga más tiempo de trabajo con los jugadores locales antes de los partidos clave de noviembre.

De acuerdo con fuentes consultadas por Teletica.com y Teletica Radio, no se jugarían las fechas 16 y 17, y nuevamente queda en el aire el partido entre Cartaginés y Alajuelense, que se viene postergando desde la jornada 5.

Miguel Herrera ya contó con un microciclo y explicó que la dinámica le funciona.

“Me da amplitud de trabajo para los locales. Lo iremos platicando con la dirigencia para retomar esa posibilidad de microciclo con gente local”, dijo tras la victoria ante Nicaragua.

Por su parte, Héctor Trejos, dirigente de Puntarenas FC, manifestó su disposición a colaborar con la Selección Nacional.

“Puntarenas es pro Selección Nacional y sería un fracaso no poder ir al campeonato, además de una pérdida económica significativa. Desde ese punto de vista, estamos anuentes a colaborar. Sabemos que una semana sin competencia es una semana de salario que debemos asumir, pero todo sea por el bien del fútbol de Costa Rica”, explicó.

En caso de que la Unafut acceda a detener el certamen, el Apertura podría finalizar el 28 de diciembre, en caso de que haya gran final.

La Tricolor debe enfrentarse a Haití en Curazao y en casa ante Honduras, el 13 y 18 de noviembre, respectivamente.