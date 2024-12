Fedefútbol apostará por técnicos nacionales para las selecciones menores

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) apostará por técnicos costarricenses para manejar las diversas selecciones menores del país.

Esa idea la remarcó el presidente de la federación, Osael Maroto, durante la presentación de Ignacio Hierro como nuevo director deportivo de las selecciones nacionales.

El mexicano Hierro también es fiel al perfil de dar valor a los estrategas ticos, eso sí, debe cumplir con ciertas características.

De hecho, esos cambios ya comenzaron con la incorporación de Randall Row a la Selección Sub17.

Luego llegarán más cambios, aunque ya se había anunciado que Paulo César Wanchope formará parte de la estructura de divisiones menores y podría llegar a la U20 masculina y la Selección Preolímpica.

Por su parte, Hierro asegura que quiere implementar un único estilo en todas las selecciones, siempre arraigado a las bases del fútbol tico.

“Lo estamos desarrollando, pero el modelo va más allá de cómo se comporta en 90 minutos, es como se comporta el equipo con pelota parada, etc. No podemos alejarnos del perfil del fútbol tico, que nos permita ser ofensivos, un equipo con pase corto y que no brinde mucho espacio. Son conceptos que están en la cabeza, cuando estén más pulidos se podrá graficar mejor, pero es eso, transiciones rápidas, recuperar la pelota lo antes posible y ser agresivos en ataque”, puntualizó el nuevo director de selecciones.