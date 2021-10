Fedefútbol anuncia que La Sele jugará sin público ante El Salvador

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) anunció que de momento el partido eliminatorio rumbo a Catar 2022 ante El Salvador el próximo 10 de octubre se jugará sin público.

Según explicó el presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, las autoridades de Salud les solicitan que las personas que acudan tienen que tener el esquema completo de vacunación y presentar un certificado, lo que complica la logística para el juego ya que, según él, hay muchos aficionados que no cuentan con este documento, así como acuerdos con los boletos brindados a los patrocinadores.

“Por un tema de responsabilidad hemos decidido que no podemos obligar a la gente a llevar un certificado. Nos dijeron que hay 2.3 millones de personas vacunadas y el mensaje del viernes decía que había 650.000 certificados.

"El doctor Salas (ministro de Salud) nos explicó que la forma de verificarlo es con la certificación de vacunación del Ministerio de Salud, esto nos lo comunicó 10 días antes del partido. Es un trámite que si lo solicitás hoy, te tarda entre 10 y 15 días para tener ese comprobante. Estamos a seis días del partido, es prácticamente imposible cumplir con esto'', aseveró el presidente.

Villalobos añadió que ellos proponían volver al protocolo anterior utilizado para los juegos ante México y Jamaica donde se probó con 2.000 personas con distanciamiento, pero sin vacunación completa.

Sin embargo, Salud recalcó que solo se aceptarán gente con vacunación completa, con certificado del Ministerio de Salud y distanciamiento lo que echa por la borda el plan de la Fedefútbol.

“Si se diera un cambio inmediatamente podríamos salir mañana (martes) mismo con el lanzamiento de las entradas, de lo contrario sería imposible”, mencionó el jerarca de la federación.

“En realidad no hay tiempo para poder hacer la verificación e inclusive nuestros propios patrocinadores en sus sorteos y adjudicación no tenían previsto que fueran personas vacunadas. No quisimos correr el riesgo ante este mecanismo”, añadió.

Para este partido, el Ministerio de Salud aprobó el ingreso de 3.000 personas para este compromiso, pero cumpliendo requisito de vacunación completa.