Fedefútbol aclara cómo está el panorama de Celso Borges, 24 horas después de un susto

Las alarmas se encendieron este sábado, en el caso de Celso Borges.

El volante no cumplió con la práctica de la mañana y salió visiblemente afectado, según los primeros reportes.

Aún así estuvo en la lista de convocados que dio a conocer la Federación Costarricense de Fútbol al mediodía.

Pese a las consultas enviadas sobre el estado de salud del jugador, hasta este domingo se dio el primer reporte del estado de Borges.

“En relación al caso del jugador Celso Borges, se aclara que Celso viene en proceso de recuperación de una lesión muscular sufrida a finales de setiembre, y ayer presentó una leve molestia, por lo que se decidió apartarlo de la práctica de forma preventiva”, explicó el leve comunicado.

De momento, el futbolista sigue dentro de la convocatoria de 26 futbolistas que ya trabajan a doble sesión para los vitales partidos eliminatorios ante Honduras el próximo jueves y Nicaragua el próximo lunes.

“Actualmente, se encuentra estable y su evolución continúa siendo positiva dentro del proceso que viene realizando. Su condición será evaluada día a día por el cuerpo médico”, añadió la FCRF.

Habrá que ver si el capitán de Alajuelense logra llegar a tiempo para el duelo en San Pedro Sula el próximo jueves, aunque con su club quedó al margen del partido de Copa Centroamericana ante Motagua.